С 25 декабря по 8 января в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим, во время него будут задействованы более двух тысяч сотрудников и тысячи единиц техники. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил врио заместителя руководителя Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.

«Также мы возьмем на учет все новогодние и рождественские праздники, основное внимание мы уделяем вопросам безопасности детей. Стоит упомянуть о площадках для запуска пиротехнических изделий, их у нас в Татарстане 787. Работа в этом направлении продолжается. В Казани создано 4 площадки, в Набережных Челнах – 6 площадок», – сказал он.

По словам Максима Трущина, на время противопожарного режима в 2 раза увеличиваются штрафы за применение и использование пиротехники.

«Штраф гражданам будет составлять от десяти до двадцати тысяч рублей, должностным лицам – от тридцати тысяч рублей до шестидесяти, для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей», – подытожил он.