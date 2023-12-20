За нарушение правил пожарной безопасности татарстанцев ждут штрафы до 800 тысяч рублей

Татарстанцам грозят штрафы до двадцати тысяч рублей за нарушение противопожарного режима и неправильное обращение с пиротехникой. Для юридических лиц штрафы могут достигать 800 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил врио заместителя руководителя ГУ МЧС России по РТ Максим Трущин.

По словам Трущина, на время противопожарного режима в 2 раза повышается ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, включая запуск салютов в неположенных местах.

«Штраф гражданам будет составлять от десяти до двадцати тысяч рублей, должностным лицам – от тридцати тысяч рублей до шестидесяти, для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей», – подытожил он.

Напомним, с 25 декабря по 8 января в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим.