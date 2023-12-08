В МЧС напомнили жителям РТ, как избежать переохлаждения и обморожений в холода

В Татарстане вновь объявлено штормовое предупреждение из-за обрушившихся на республику аномальных холодов. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром 9 и 10 декабря на территории региона температура воздуха будет составлять от -30 до -35 градусов. При этом местами в восточных и северных районах прогнозируется сильный мороз до -40 градусов.

Днем в субботу и воскресенье на территории Татарстана столбики термометров не поднимутся выше -21, -26 градусов, а на севере и востоке республики -30 градусов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напомнили татарстанцам, как избежать переохлаждения и обморожений в морозы. В сильный мороз лучше не предпринимать дальних прогулок и поездок. Риск дорожно-транспортных происшествий и внезапных неполадок в автомобильных механизмах резко возрастает. Водителям-дальнобойщикам так же следует помнить о своей безопасности — одеваться по сезону, не забывать про теплую одежду и обувь, запастись горячим чаем, иметь по возможности запас горючего.

При движении на автомобиле в условиях плохой видимости следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

При переохлаждении – как следует согрейтесь, посидите в теплом помещении пару часов, поешьте. Если обморожение — немедленно обратитесь к врачу. Что делать при поверхностном или глубоком обморожении, если медицинская помощь недоступна?