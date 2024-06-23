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МВД: В Дагестане ликвидированы двое боевиков
В Дагестане уничтожены двое боевиков, операция продолжается. Об этом заявила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева, передает РИА Новости.
«Двое боевиков ликвидированы. Работа силовиков продолжается. Город перекрыт правоохранителями», — сообщила спикер, не уточнив, о каком населенном пункте — Махачкале или Дербенте — идет речь.
Жителей столицы республики Гариева при этом призвала не выходить на улицу. На улице Орджоникидзе горит патрульный автомобиль ППС, до этого была слышна стрельба на улице Мирзабекова.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Дагестане произошла стрельба, есть погибшие и раненые. По информации Национального антитеррористического комитета, в этих двух городах совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
По официальным данным НАК, убиты священник Русской православной церкви и сотрудники полиции. Общественник Шамиль Хадулаев со ссылкой на собственные источники сообщил, что также погиб церковный охранник.
В дербентской синагоге, которую подожгли террористы, погибли полицейский и охранник, рассказал в своем Telegram-канале глава общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин. «Пожар потушить не удается», — уточнил он.
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