МВД: В Дагестане ликвидированы двое боевиков

В Дагестане уничтожены двое боевиков, операция продолжается. Об этом заявила руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева, передает РИА Новости.

«Двое боевиков ликвидированы. Работа силовиков продолжается. Город перекрыт правоохранителями», — сообщила спикер, не уточнив, о каком населенном пункте — Махачкале или Дербенте — идет речь.

Жителей столицы республики Гариева при этом призвала не выходить на улицу. На улице Орджоникидзе горит патрульный автомобиль ППС, до этого была слышна стрельба на улице Мирзабекова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Дагестане произошла стрельба , есть погибшие и раненые. По информации Национального антитеррористического комитета, в этих двух городах совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

По официальным данным НАК, убиты священник Русской православной церкви и сотрудники полиции. Общественник Шамиль Хадулаев со ссылкой на собственные источники сообщил, что также погиб церковный охранник.

В дербентской синагоге, которую подожгли террористы, погибли полицейский и охранник, рассказал в своем Telegram-канале глава общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин. «Пожар потушить не удается», — уточнил он.