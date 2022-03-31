В массивах для многодетных Нижнекамска завершены работы по разработке сетей газоснабжения

В Нижнекамском районе завершены проектно-изыскательские работы по разработке сетей газоснабжения в селах Борок и Нижнее Афанасово (поселок Чайка) на территориях для многодетных семей, которые были выделены в прошлом году. Строительно-монтажные работы планируется выполнить в период с 2022 по 2024 год. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

По информации источника, всего в районе в очереди по предоставлению земельного участка стоит 1 114 семей. Еще 3 159 семьям уже выделены участки. Земельные участки предоставлены массивами в населенных пунктах Борок, Нижнее Афанасово, Майская горка.

На этой неделе руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин посетил село Борок и поселок Чайка. Поездка была организована по просьбе многодетных семей, которые во время встречи смогли задать вопросы по дальнейшему развитию данных территорий.

Рамилю Муллину рассказали, что в двух массивах села Борок зарегистрировано 25 домов. Всего участков, выделенных здесь многодетным, — 441. По словам активных жителей, желающих поселиться с каждым годом становится все больше. При этом коммуникаций в селе пока нет.

По словам главы исполкома, эти вопросы нужно решать, в том числе это касается и дорог. В этом году продолжится работа по программе «Приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети (ЩПС)». Также он напомнил, что жителям следует активнее подавать заявки на проведение газа в свои дома для того, чтобы попасть в программу догазификации. Главная проблема для участия в различных программах, по словам Муллина, — это малое количество прописанных жителей и зарегистрированного жилья.

«Нам сейчас нужно понять, что мы можем пока минимального сделать — будь это дорога, газ или вода. Попробую обратиться к президенту с просьбой поддержать инициативу по созданию инфраструктуры. Я вас одних не оставлю», — добавил Рамиль Муллин.

Также руководитель исполкома посетил поселок «Чайка». В 2011 году здесь выделили 769 участков для многодетных семей. Однако, по словам местных жителей, инфраструктура с тех пор так и не создана. Многодетные семьи попросили решить прежде всего проблему с дорогой, а затем уже с освещением и водой. «Предлагаю с вами повторно встретиться, когда растает снег, и все вопросы более детально обсудить», — резюмировал Рамиль Муллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что во время ежегодной пресс-конференции в конце прошлого года Президент России Владимир Путин заявил, что регионы должны подавать свои заявки на развитие дорожной сети. Вопрос о выделении участков многодетным и дальнейшем развитии данных территорий поднял журналист из Татарстана. Также жители республики могут получить субсидию до 80 тыс. рублей по программе догазификации.