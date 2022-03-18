Татарстанцы могут получить субсидию до 80 тыс. рублей по программе догазификации

Программа социальной газификации, которая реализуется в Татарстане, пользуется поддержкой со стороны государства. Домохозяйствам, участвующим в этой программе, предоставляется единовременная субсидия на сумму до 80 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Единовременная субсидия предоставляется по фактически понесенным расходам, если газ проводится внутри участка и на приобретение газового оборудования для внутридомового использования, в том числе и приборы учета», — отметила спикер.

Зарипова разъяснила, что единовременная субсидия предоставляется семьям, в которых есть ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы, ребенок-инвалид, а также многодетным семьям и семьям с доходом ниже 10 тыс. рублей на человека. Помимо этого, семьям с низким среднедушевым доходом от 10 до 19 тыс. рублей на человека предоставляется субсидия в размере до 60 тыс. рублей.

Единовременная субсидия предоставляется однократно на одно домовладение. Заявление нужно подать не позднее 1 декабря 2022 года в органы социальной защиты по месту жительства. Сделать это может только собственник жилого помещения, который постоянно проживает в этом доме.

Также дополнительно необходимо предоставить справку о принадлежности к льготной категории или выписку о доходах, если речь идет о малоимущих семьях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республике создан региональный штаб по догазификации. Его возглавил Президент РТ Рустам Минниханов. Программа социальной газификации реализуется в стране по поручению Президента России Владимира Путина.