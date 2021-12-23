Путин после вопроса из Татарстана поручил обеспечить поддержку многодетных

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Регионы должны подавать свои заявки на развитие дорожной сети, сообщил на ежегодной пресс-конференции Президент России Владимир Путин. Вопрос о выделении участков многодетным и дальнейшем развитии данных территорий поднял журналист из Татарстана Кирилл Шлыков.

Президент РФ похвалил его за правильную постановку вопроса и ответил, что в Российской Федерации на развитие инфраструктуры выделяются «огромные деньги».

«У нас огромные деньги выделяются на инфраструктуру. Надо просто вписать эти потребности в проекты. Я эту задачу перед Правительством поставлю. Регионы должны подавать свои заявки на развитие дорожной сети», — сказал Президент РФ.

Шлыков добавил, что в Татарстане очень много многодетных семей, и они постоянно жалуются, что участки выделяются, а инфраструктуры нет.

«Вот эти 500 млрд рублей, которые выделены на развитие инфраструктуры, плюс еще 460 млрд в рамках национальных проектов нужно так настроить, чтобы они не просто так деньги осваивали, а решали комплексные задачи, в том числе обеспечили поддержку многодетных семей», — подытожил Путин.