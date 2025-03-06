news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 6 марта 2025 12:33

На конференции по изучению ирбиса в Казани прозвучит более 50 докладов

Читайте нас в
Телеграм
На конференции по изучению ирбиса в Казани прозвучит более 50 докладов
Снежный барс
Фото: Wikipedia.org

Открытие международной конференции по изучению и сохранению снежного барса состоится 14 марта в Казанской ратуше. В этот же день пройдет пленарное заседание. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Главная цель конференции заключается в представлении ключевых результатов в области сохранения и изучения снежного барса ведущими научными организациями стран ареалов обитания и обмен опытом. Участники встречи выработают дальнейшие подходы по сохранению редкого вида», – рассказали в пресс-службе.

Деловая программа конференции включает пленарную, две стратегические и четыре рабочие сессии. На мероприятии будет заслушано более 50 докладов и выступлений.

Так, 14 марта планируются выступления и доклады представителей каждой из 12 стран, где сосредоточены ареалы обитания ирбиса. Они поделятся информацией о состоянии снежного барса на конкретных территориях. 15 марта пройдут рабочие сессии по обмену лучшими практиками и опытом в вопросах исследований, мониторинга, технологий в изучении и сохранения генофонда снежного барса.

по теме Минниханов провел заседание оргкомитета конференции по сохранению снежного барса
Минниханов провел заседание оргкомитета конференции по сохранению снежного барса
по теме Эксперты из 12 стран в Казани обсудят вопросы изучения и сохранения снежного барса
Эксперты из 12 стран в Казани обсудят вопросы изучения и сохранения снежного барса
#Экология #Минэкологии РТ #Экологическая конференция
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Трамп сообщил о «важном письме» от Зеленского

Трамп сообщил о «важном письме» от Зеленского

5 марта 2025
Паломничество в Мекку: как совершается умра и что нужно знать перед посещением святынь

Паломничество в Мекку: как совершается умра и что нужно знать перед посещением святынь

5 марта 2025