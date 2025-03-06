На конференции по изучению ирбиса в Казани прозвучит более 50 докладов

Снежный барс

Фото: Wikipedia.org

Открытие международной конференции по изучению и сохранению снежного барса состоится 14 марта в Казанской ратуше. В этот же день пройдет пленарное заседание. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Главная цель конференции заключается в представлении ключевых результатов в области сохранения и изучения снежного барса ведущими научными организациями стран ареалов обитания и обмен опытом. Участники встречи выработают дальнейшие подходы по сохранению редкого вида», – рассказали в пресс-службе.

Деловая программа конференции включает пленарную, две стратегические и четыре рабочие сессии. На мероприятии будет заслушано более 50 докладов и выступлений.

Так, 14 марта планируются выступления и доклады представителей каждой из 12 стран, где сосредоточены ареалы обитания ирбиса. Они поделятся информацией о состоянии снежного барса на конкретных территориях. 15 марта пройдут рабочие сессии по обмену лучшими практиками и опытом в вопросах исследований, мониторинга, технологий в изучении и сохранения генофонда снежного барса.