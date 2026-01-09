news_header_top
Общество 9 января 2026 17:37

В Мамадышском районе зарегистрировали первого новорожденного в 2026 году

Глава Мамадышского района Вадим Никитин поздравил семью Миннегалиевых, которые первыми в этом году зарегистрировали рождение ребенка в местном отделе ЗАГС.

Он поздравил Айнура и Лейлю Миннегалиевых с рождением дочери Марьям, отметив, что это первая регистрация новорожденной в районе в новом году.

«Поздравляю Айнура и Лейлю Миннегалиевых с рождением дочери Марьям, а всех нас – с первой в этом году регистрацией новорожденной в нашем районе. Это прекрасное начало», – сказал Вадим Никитин.

Глава района также подчеркнул, что положительная демографическая динамика в муниципалитете сохраняется. По итогам девяти месяцев прошлого года Мамадышский район вошел в четверку муниципальных образований с ростом показателя рождаемости.

В целях поддержки семей муниципальные выплаты при рождении ребенка и регистрации его через местный отдел ЗАГС будут действовать и в текущем году. В 2025 году такую поддержку получила 181 семья района.

В завершение Вадим Никитин пожелал всем родителям и детям крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ.

#новорожденные
