В Бугульме выписали из роддома первую новорожденную 2026 года

Сегодня из Бугульминского родильного дома отправилась домой маленькая Кира – именно она стала первым жителем города, появившимся на свет в наступившем году.

Малышка родилась 2 января в 10.22. Ее вес – 3130 граммов, рост – 52 сантиметра.

С рождением дочери родителей – Владислава и Лейсан – поздравили заместитель главы района Фанис Мухаметов и исполняющая обязанности заместителя главного врача Бугульминской центральной районной больницы по акушерско-гинекологической помощи Сабина Журавлева.

Фанис Мухаметов от имени главы района Дамира Фаттахова вручил семье денежный сертификат. Начальник отдела ЗАГС Бугульмы Элла Демченко вручила свидетельство о рождении.