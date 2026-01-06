news_header_top
Общество 6 января 2026 14:03

В Мамадышском районе исполнили новогоднее желание сына участника СВО

В Мамадышском районе исполнили новогоднее желание сына участника СВО

Глава Мамадышского района Вадим Никитин исполнил новогоднее желание восьмилетнего Степана Асапова. Подарок мальчику передали в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

Степан – сын участника специальной военной операции, который был мобилизован одним из первых из Мамадышского района. Глава района отметил целеустремленность мальчика, который даже во время школьных каникул не пропускает занятия по рисованию в центре технического творчества «Квантум».

«Очень важно поддерживать семьи наших защитников и видеть улыбки детей. Степан, желаю тебе счастливого Нового года», – сказал Вадим Никитин.

Традиционно акция «Елка желаний» проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет свое заветное новогоднее желание. Желания размещают на специальных шарах, украшающих елку.

На этот раз акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. «В этом году на сайт поступило более 3 тысяч заявок. Обязательно выполним!» – писал ранее лидер республики Рустам Минниханов в своем канале в МАХ.

Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ.

