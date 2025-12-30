Путешествие, гитара, электромобиль: Минниханов исполнил мечты детей из Татарстана и ЛНР

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он исполнил мечты детей из республики и подшефных городов ЛНР – Лисичанска и Рубежного. Ребята получили сладкие подарки, игрушки и музыкальные инструменты. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Рустам Минниханов принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний»

Фото: rais.tatarstan.ru

Мольберт для Ильдана

Шестилетний Ильдан Булатов из села Старое Шигалеево Пестречинского района стал участником Всероссийской акции «Елка желаний». Его мечта была исполнена Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

«Ильдану вручили мольберт и сладкий подарок от Рустама Минниханова. Именно такое пожелание мальчик написал в письме, а Раис республики снял его с елки», – написала руководитель пресс-службы Раиса Республики Татарстан Лилия Галимова в своем телеграм-канале.

Ильдан – ребенок с инвалидностью. Он очень любознательный и веселый мальчик: любит гулять, кататься на качелях и горках, играть в мячик, смотреть мультфильмы и слушать любимую музыку.

Фото: предоставлено пресс-службой Раиса РТ

«Пока он только учится взаимодействовать с этим миром, но ему все интересно, и он старается научиться всему, что уже умеют его здоровые сверстники», – рассказала его мама.

Глава Пестречинского района Раис Сулейманов передал малышу подарок от Раиса республики, а Дед Мороз пожелал Ильдану счастья, успехов, слушаться маму и хороших оценок.

Гитара для Елизаветы

Заветная мечта семиклассницы из Буинска Елизаветы Нестеровой также сбылась накануне Нового года. Подарок от имени Рустама Минниханова девочке передал глава Буинского района Ранис Камартдинов, посетивший семью с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Фото: предоставлено пресс-службой Раиса РТ

Елизавета учится в 7 классе лицея №2. Ее мечта – собственная гитара – связана с отцом Алексеем Нестеровым, который сейчас находится в зоне СВО и стал для дочери примером.

«Мне очень нравилось, как папа играл. Как его сильные руки перебирали струны. Он всегда говорил мне: «Ты сможешь», – рассказала Лиза.

Любовь к музыке девочка унаследовала именно от отца. Она занимается в вокальном ансамбле, но в многодетной семье покупка дорогого инструмента долго откладывалась.

Ранис Камартдинов привез гитару из Казани, пожелал Лизе успехов в учебе и вручил сладкие гостинцы ей и младшему брату.

Отец Елизаветы был призван в зону СВО осенью 2022 года и награжден медалью «За боевые отличия».

«Он выходит на связь, когда есть возможность. Мы очень ждем его и хотим, чтобы он был жив и здоров. Спасибо за подарки нашей дочери и сыну. Пусть наступающие годы принесут мир каждому человеку», – пожелала мама Елизаветы Оксана Нестерова.

Фото: предоставлено пресс-службой Раиса РТ

Поездка в Казань для Алены

Скоро исполнится желание восьмилетней Алены Дрожиной.

Она живет в Луганской Народной Республике, в городе Лисичанске – это подшефный Татарстану город. Ее мечта – побывать в Казани и познакомиться с коллективами Государственного камерного хора Республики Татарстан и детского хора.

Исполнение этого желания запланировано на вторую половину января 2026 года.

Фото: предоставлено пресс-службой Раиса РТ

Игровая кухня для Егора

Отдельная история в акции «Елка желаний» связана с пятилетним Егором Потаниным из Набережных Челнов. Малыш мечтал об игровой кухне. Впервые он увидел такую во время реабилитации в Центре имени Альбрехта в Санкт-Петербурге – в игровой комнате там стояла подобная кухня, и мальчик постоянно что-то готовил.

Егору пять лет, у него аутизм. Он пока не говорит и не понимает обращенную речь, но в детском саду его называют очень воспитанным мальчиком. Мама постоянно возит его на реабилитации. Егор очень любит бассейн – умеет плавать и нырять – и с радостью помогает маме на кухне готовить.

«Вручил Егору подарок от имени Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и сладкие подарки от нашего города. Встреча была теплой и искренней: видеть радость в глазах ребенка и благодарность родителей – это самая большая награда. Благодарю всех, кто участвует в таких акциях, – вместе мы создаем настоящие чудеса и дарим детям счастье новогоднего волшебства», – написал в телеграм-канале мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Фото: предоставлено пресс-службой Раиса РТ

Шведская стенка для Максима

Мечта девятилетнего Максима Замошникова – о собственной детской площадке.

Максим – ребенок-сирота, он проживает в Рубежном – это еще один подшефный Татарстану город в Луганской Народной Республике.

Мальчик постоянно играет на детской площадке во дворе и очень хотел, чтобы такая же была у него дома. Именно это желание он и загадал в рамках Всероссийской акции «Елка желаний».

«Спасибо Раису Татарстана!» – поблагодарил мальчик за шведскую стенку от Рустама Минниханова.

Фото: предоставлено пресс-службой Раиса РТ

Музыка для Раниса

Двенадцатилетний Ранис Сафиуллин из Казани мечтал о беспроводной колонке. У Раниса нарушение речи. Хотя он не говорит, свое желание смог написать самостоятельно.

Музыка занимает в его жизни важное место: Ранис любит спортивную музыку, ходить на хоккей, смотреть спектакли и концерты. Именно поэтому он загадал колонку – чтобы слушать любимые мелодии.

Вручение подарка вызвало у мальчика бурю восторга. «Чтобы все твои мечты, Ранис, и в дальнейшем сбывались! А в доме всегда царили благополучие, радость, здоровье», – пожелали ему и его семье от имени Раиса Татарстана.

Фото: предоставлено пресс-службой Раиса РТ

Роботы для Амира и кукольный домик для Азалии

Семилетний Амир Краснов из Бавлов попросил набор для робототехники. Он прочитал стишок Деду Морозу и получил заветный подарок от имени Раиса Татарстана.

Папа Амира – участник специальной военной операции. Мальчик ходит в школу, очень любит свою сестренку и с нетерпением ждет возвращения папы домой с Победой.

Его трехлетняя сестренка Азалия получила кукольный домик, о котором давно мечтала. Азалия ходит в детский сад и любит играть с игрушками.

Подарки от Раиса республики детям передал глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров.

«Военнослужащие охраняют наши рубежи, наше спокойствие. Самое главное, чтобы все были живы-здоровы. Чтобы папа вернулся живым и здоровым и в таком теплом уютном доме продолжал воспитывать своих детей», – сказал глава.

Фото: предоставлено пресс-службой Раиса РТ

Эмир в роли инспектора ГАИ

Четырнадцатилетний Эмир Хайруллин мечтает попробовать себя в роли сотрудника ГАИ. Его открытка была выбрана Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», которая прошла во время 17-го заседания Государственного Совета РТ.

Эмир – ребенок с инвалидностью, живет в Казани. Он увлекается фильмами о расследованиях преступлений и почти наизусть знает известные сериалы. Мальчик всегда открывает окно в машине и первым здоровается с сотрудниками Госавтоинспекции.

Эмир стал победителем конкурсного отбора на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Всероссийская творческая смена для детей с ОВЗ», что даст ему возможность ближе познакомиться с профессией инспектора и попробовать себя в новой для него роли.

Фото: предоставлено пресс-службой Раиса РТ

«Яндекс Станция» для Ильдана

Пятилетний Ильдан Галеев получил долгожданную умную колонку.

Ильдан очень активный и разносторонний ребенок: он увлекается танцами, футболом, катанием на коньках, любит работать с конструкторами и машинками, фотографировать, а больше всего – играть с «Лего».

Папа мальчика сейчас участвует в специальной военной операции. Чтобы поддержать сына и создать праздничное настроение, мама Ильдана написала на сайте акции о его желании.

Шар с мечтой мальчика был снят Раисом Татарстана, а подарок передан через главу Апастовского района Айрата Зиганшина. Его визит в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки стал настоящим праздником для Ильдана: он прочитал стихотворение и поблагодарил Рустама Минниханова за исполненное желание.

Фото: предоставлено пресс-службой Раиса РТ

Электромобиль для Василисы

Василиса Овчаренко из Рубежного получила детский электромобиль, о котором давно мечтала.

Девочка живет в Луганской Народной Республике. Ее папа участвует в специальной военной операции.

«Василиса из Луганской Народной Республики уже получила электромобиль. Конечно же, детский. Рустам Минниханов еще днем выбрал новогодний шарик с «Елки желаний», а к вечеру желание уже исполнено», – сообщила Лилия Галимова.

«Обязательно выполним!»

Традиционно акция «Елка желаний» проходит в преддверии Нового года, позволяя всем желающим исполнить детские мечты и внести частичку тепла в праздники тех, кто особенно нуждается в поддержке.

В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ребята с ограниченными возможностями здоровья, сироты, а также дети погибших участников специальной военной операции. Каждый ребенок оставляет свое заветное новогоднее желание. Желания размещают на специальных шарах, украшающих елку.

На этот раз акция стартовала 15 ноября 2025 года и продлится до 28 февраля 2026 года. «В этом году на сайт поступило более 3 тысяч заявок. Обязательно выполним!» – писал ранее лидер республики Рустам Минниханов в своем канале в МАХ.