В Мамадышском районе представили будущего главу муниципалитета

Вадим Никитин

Фото: tatarstan.ru

Исполнять обязанности руководителя исполкома Мамадышкого муниципального района будет Вадим Никитин. На эту должность по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова его рекомендовал Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, который принимает участие в заседании 31-й внеочередной сессии района. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Никитина.

«Никитин Вадим Ильич показал себя, проработав здесь на разных должностях. Ну и на новом месте (в Пестречинском районе — прим. Т-и) показал себя как требовательный и успешный руководитель. И вот сегодня принято решение. Он дал согласие, будем рекомендовать вам его на эти должности. Ваш земляк, уроженец села Зюри, большая часть трудовой биографии связана с работой в администрации родного Мамадышского района», — обратился глава парламента к участникам сессии.

Последние полтора года Вадим Никитин был руководителем исполнительного комитета Пестречинского муниципального района.

«За все время Вадим Ильич зарекомендовал себя ответственным и инициативным руководителем, наработал авторитет, большой опыт работы с людьми, трудовыми коллективами, — отметил Председатель Госсовета РТ. — Рассчитываю, что все процедурные вопросы будут пройдены и кандидатура Вадима Ильича найдёт поддержку среди депутатов районного совета и населения. Уверен, с вашей помощью он успешно справится с самыми сложными задачами во благо района и его жителей».

Вадиму Никитину — 41 год, он родился в деревне Зюри Мамадышского района. Получил два высших образования. Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт (финансы и кредит) в 2005 году, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (государственное и муниципальное управление) в 2014 году.

Свою карьеру начинал с должности экономиста в Мамадышском райпо в 2006 году. Затем с 2007 по 2012 год трудился заместителем начальника отдела территориального развития исполнительного комитета Мамадышского района РТ. С 2012-го возглавил отдел территориального развития исполнительного комитета Мамадышского района РТ.

С 2017-го стал замруководителя исполкома Мамадышского района РТ. Спустя три года начал работать на посту первого замруководителя исполкома муниципалитета, а с 2022 года был назначен на должность руководителя исполкома Пестречинского района РТ.

Напомним, в апреле этого года в этот район, соседствующий с Казанью, пришел новый будущий глава — Раис Сулейманов, а прежний глава Ильхам Кашапов сложил полномочия в связи с назначением на должность главы представительства Татарстана в Белоруссии.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что Анатолий Иванов сложил полномочия главы Мамадышского района в связи с его переходом на работу в Госдуму.