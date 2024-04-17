Смена власти в Пестрецах: Ильхам Кашапов едет в Минск, кто стал новым главой района

Внеочередная 41-я сессия совета Пестречинского района прошла в Большом зале в здании администрации

Фото: пресс-служба Пестречинского района

«Татарстан с Минском связывают тесные деловые, экономические связи»

Внеочередная 41-я сессия Совета Пестречинского района прошла в Большом зале в здании администрации. В ней приняли участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, первый замруководителя Администрации Раиса РТ — начальник Управления по работе с территориями Ильнур Гарипов, депутаты Госдумы Марат Нуриев, Рустам Калимуллин и другие.

В заседании также участвовали депутаты Госсовета РТ Камиль Садриев, Азат Зиганшин, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров, Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская и многие другие.

В начале сессии депутаты приняли отставку Ильхама Кашапова и руководителя исполкома района Владимира Никитина.

«В Совет района мною внесено заявление о досрочном прекращении полномочий главы района. Также в Совет района поступило заявление о досрочном прекращении полномочий руководителя исполнительного комитета Владимира Никитина. Нам необходимо принять ряд решений организационного характера», — доложил Ильхам Кашапов.

Обращаясь к присутствующим, Песошин сообщил, что глава Пестречинского района решением Раиса РТ Рустама Минниханова утвержден на должность руководителя представительства Татарстана в Белоруссии.

«Татарстан с Минском связывают тесные деловые, экономические связи и сотрудничество в социальной сфере. На протяжении всех последних лет Белоруссия стабильно входит в число лидеров среди внешнеторговых партнеров нашей республики. Совсем недавно, в рамках программы международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», состоялся визит Президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко в Казань», — отметил Премьер-министр.

Алексей Песошин подчеркнул, что перед Ильхамом Кашаповым поставлены задачи по расширению дальнейшего сотрудничества между нашими республиками Фото: пресс-служба Пестречинского района

Песошин подчеркнул, что перед Ильхамом Кашаповым поставлены задачи по расширению дальнейшего сотрудничества между нашими республиками.

«Уверен, что имеющийся у Ильхама Миннехановича опыт руководящей работы как в должности главы муниципального района, так и в бизнесе будет востребован для укрепления и дальнейшего расширения двусторонних контактов как в торгово-экономической сфере, так и в гуманитарных направлениях», — выразил он надежду.

«Зарекомендовал себя не только предприимчивым, но и социально ответственным руководителем»

Далее Алексей Песошин представил на пост и.о. руководителя исполкома района кандидатуру Раиса Сулейманова. Он отметил, что вся трудовая биография Сулейманова связана с работой в сфере пищевой промышленности и сельского хозяйства. У него большой опыт работы с людьми, с трудовыми коллективами.

«Раис Ахтямович зарекомендовал себя не только предприимчивым, но и социально ответственным руководителем, проводил активную общественную работу. Избирался депутатом Государственного Совета РТ двух созывов, способствовал успешному решению многих наказов своих избирателей. Уважаемые депутаты, по поручению Раиса Республики Татарстан вношу на ваше рассмотрение решение предложение о возложении обязанностей руководителя исполнительного комитета муниципального района на Сулейманова Раиса Ахтямовича», — сказал он.

Депутаты утвердили Сулейманова в должности исполняющего обязанности руководителя исполкома. В мае назначенцу нужно будет пройти месяц конкурсных процедур на должность руководителя структуры. В сентябре намечены довыборы, на которых будет принято решение о его назначении на должность руководителя исполкома.

Депутаты утвердили Сулейманова в должности исполняющего обязанности руководителя исполкома Фото: пресс-служба Пестречинского района

Отметим, 54-летний Раис Сулейманов родом из села Чулпаново Октябрьского (ныне — Нурлатского) района Республики Татарстан. В 1993 году окончил Казанский государственный технологический университет по специальности «инженер химик-технолог», в 2001-м — Казанский финансово-экономический институт по специальности «менеджер». Является депутатом Государственного Совета РТ шестого созыва.

В разные годы работал заместителем директора ТОО «Чулпан-МСХ», начальником отдела материально-технического обеспечения ПО «Татсахарагропром», директором ООО «Алида-Союз», генеральным директором ОАО «Заинский сахар». Раис Сулейманов — заслуженный работник сельского хозяйства РТ, награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».

До нынешнего момента занимал должность генерального директора ЗАО УК «АгроИнвест». Компания специализируется на растениеводстве и животноводстве, имеет несколько ферм почти на 5 тыс. голов дойного скота, общее поголовье — около 10 тысяч КРС. Основное направление — производство молока.

«Я уверен, что Раис Ахтямович успешно справится с решением возложенных на него задач, будет эффективно решать вопросы социально-экономического развития района. Мы со своей стороны его поддержим. Рассчитываем, что он найдет поддержку и среди депутатов, и среди населения», — выразил надежду премьер-министр Алексей Песошин.

За 7 лет в Пестречинском районе построено и благоустроено 222 объекта

Алексей Песошин обратил внимание Раиса Сулейманова и коллег на продуктивный шестилетний опыт работы в команде Ильхама Кашапова.

«За этот период благодаря вашей дружной совместной работе были успешно решены многие вопросы развития района, достигнуты заметные результаты в экономике и социальной сфере», — сказал он, обращаясь к экс-главе района.

Ильхам Кашапов возглавлял Пестречинский район с 2018 года. За этот период в районе построено и благоустроено 222 объекта на сумму более 7 млрд рублей.

В их числе такие знаковые медицинские объекты, как врачебная амбулатория в деревне Куюки и селах Кощаково и Пановка, офис врача общей практики в ЖК «Усадьба Царево», 6 модульных ФАПов. Также возводились спортивные объекты — спортивный зал «Меша» и футбольный манеж в Пестрецах, 3 универсальные спортивные площадки, лыжные базы.

Строились и учебные заведения: школы на 1224 места в Куюках и Царево, 5 детских садов в Новом Шигалеево, Куюках, Царево, Богородском. Развивались и общественные пространства: парк «Дуслык» и парк «Здоровье» в селе Пестрецы, парк «Детство» в Ленино-Кокушкино, два парка в Шалях и Богородском, парк в Званке.

Введены в эксплуатацию биологические очистные сооружения в селах Пестрецы и Кощаково. Выполнены работы по реконструкции очистных сооружений и хозяйственно-бытовой канализации в ЖК «Усадьба Царево».

По программе капитального ремонта многоквартирных домов с 2018 по 2023 год были выполнены работы в 54 многоквартирных домах, в рамках республиканской программы «Наш двор» благоустроены 80 дворов. В сельских поселениях сданы в эксплуатацию МФЦ в деревне Надеждино и сельский Дом культуры на 100 мест в Званке, здание исполкома в селе Татарское Ходяшево, построено и отремонтировано 32,4 км автодорог.

Руководством района также проводилась большая работа по улучшению инвестиционной привлекательности муниципалитета. За последние годы в районе началась реализация более 50 инвестиционных проектов — общая сумма заявленных инвестиций составляет 18,5 млрд рублей, в которые уже вложено 2 млрд рублей инвестиций, создано более 300 рабочих мест (план — 800 рабочих мест).

«Если где-то какие-то вещи были сказаны, может быть, сгоряча, я прошу меня извинить»

Алексей Песошин подчеркнул, что по итогам 2023 года Пестречинский район занял 5-е место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан. Объем валового территориального продукта района достигнул отметки 27,1 млрд рублей. С 2018 года ВТП района утроился.

Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 24,6%, до 27 млрд рублей. Пестречинский район занимает 8-е место по инвестиционной привлекательности в Татарстане.

Объем отгруженной продукции составил 6 млрд 719 млн рублей, превысив соответствующий показатель 2022 года на 33%. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям района составила 53 964 рублей, прирост более 13%.

Также в районе продолжается работа по снижению маятниковой миграции. По поручению Раиса РТ Рустама Минниханова, в феврале инвесторам было передано 18 муниципальных земельных участков промышленного назначения вблизи строящегося ЖК «Царево City», где будут проживать около 7 тыс. человек.

На переданных участках инвесторы уже работают инвесторы, ведется реализация проектов по производству электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов. Также работают заводы по производству дизельных генераторов и мини-теплоэлектростанций.

«Позвольте от имени Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и Правительства республики выразить Ильхаму Миннехановичу Кашапову слова благодарности за активную и плодотворную работу на посту главы Пестречинского муниципального района», — отметил глава Правительства РТ.

Указом Раиса Республики Татарстан Ильхам Кашапов был награжден медалью «100 лет образования ТАССР» Фото: пресс-служба Пестречинского района

Указом Раиса Республики Татарстан Ильхам Кашапов был награжден медалью «100 лет образования ТАССР». Награду вручил Алексей Песошин и пожелал успехов на новом месте работы.

Ильхам Кашапов выразил слова благодарности «всему пестречинскому народу» за трудолюбие, старательность, а также руководству республики за доверие.

Фото: пресс-служба Пестречинского района

«На протяжении всех этих лет я старался не подвести. Мы с вами изо дня в день шли вперед, несмотря на сложности. Если где-то какие-то вещи были сказаны, может быть, сгоряча, я прошу меня извинить. Никогда никого не хотел обидеть или сделать больно, все делал для успешной работы, для благополучия людей. Я уверен, что вы добьетесь дальнейших достойных результатов во благо нашего родного района», — обратился к присутствующим Ильхам Кашапов.

Ильхам Кашапов выразил слова благодарности «всему пестречинскому народу» за трудолюбие, старательность, а также руководству республики за доверие Фото: пресс-служба Пестречинского района

«Активное увеличение численности населения района требует строительства новых школ и детских садов»

На сессии прозвучали и наставления будущему руководителю района. Песошин отметил, что Пестречинский район — один из наиболее перспективных в Татарстане, но у муниципального района есть ряд нюансов, связанных с бурным приростом населения и возрастающей нагрузкой на инфраструктуру. По итогам 2023 года численность населения достигла отметки 66 372 человека, за последние 5 лет рост составил в 1,5 раза.

По сравнению с 2022 годом удалось снизить очередность в детские сады, но цифра все еще внушительная — 3 595 детей в возрасте от 0 до 7 лет стоят в очереди в детские сады (54%). В этом году ведется строительство двух детских садов в Куюках на 220 мест и Новом Шигалеево на 340 мест, ситуация с очередностью должна стабилизироваться.

В построенной в 2021 году школе в Куюках учатся 2855 детей, при проектной вместимости 1224 ребенка, превышение составляет более чем в 2 раза. В этом году начато строительство дополнительного корпуса к школе с проектной вместимостью — 800 мест. Предполагается, что новый корпус позволит вместить всех желающих на предстоящий учебный год.

При этом территория продолжает интенсивно развиваться — ежегодно здесь прибавляется не менее 700 детей. В ближайшее годы в Куюках запланировано строительство еще одной школы на 1224 места, площадка под строительство предусмотрена.

«Активное увеличение численности населения района требует строительства новых школ и детских садов, учреждений здравоохранения, объектов дорожной инфраструктуры. Все эти вопросы нужно решать в тесном взаимодействии с республиканскими органами власти и в рамках развития всей Казанской агломерации», — подчеркнул Алексей Песошин.

Он также добавил, что часть приоритетных задач формируют с учетом спецоперации. «Здесь необходимо продолжить работу по формированию состава воинских подразделений, поддержке бойцов, участвующих в СВО, а также членов их семей», — напутствовал Песошин.

Политик подчеркнул, что для решения всех этих задач нужна слаженная работа всей команды.