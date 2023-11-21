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Верхний предел госдолга Татарстана на 2024 год поднимут до 119,9 млрд рублей
Верхний предел государственного внутреннего долга Татарстана на 1 января 2024 года повысят до 119,866 млрд рублей. Это более чем на 6 млрд больше, чем указано в предыдущей редакции. Проект закона, разработанный Минфином РТ, проходит антикоррупционную экспертизу.
Сумма, на которую повышена планка, относится к долгу по госгарантиям РТ, которая ранее была установлена с нулевым значением.
На 2025 год предел повышен с 97,3 млрд рублей до 103,7 млрд. А верхняя планка внутреннего госдолга по государственным гарантиям — с 0 до 6,4 млрд рублей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что татарстанские депутаты предложили разрешить превышение дефицита бюджета из-за расходов на оборону.
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