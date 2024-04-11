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Госдолг Татарстана снизился на 8,4 млрд рублей с начала года
С начала года показатель госдолга Татарстана стал меньше на 8,4 млрд рублей.
Как сообщили в министерстве финансов, Татарстан погасил часть задолженности по привлеченному в 2023-м федеральному бюджетному кредиту в рамках обеспечения опережающего финансирования расходных обязательств республики по отдельным направлениям.
В итоге по состоянию на 1 апреля 2024-го объем госдолга у Татарстана составил 117,3 млрд рублей. Из данной суммы 107,7 млрд. рублей – это обязательства по федеральным бюджетным кредитам и еще 9,6 млрд рублей – обязательства по предоставленным госгарантиям республики.
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