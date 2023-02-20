В Мадриде утверждают, что ЕС одобрит новый пакет антироссийских санкций на этой неделе

Евросоюз одобрит новый – десятый – пакет санкций против России на этой неделе. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес до начала встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе.

«Я уверен, что этот пакет санкций будет принят с тем же единством, которое мы продемонстрировали по девяти предыдущим. Сегодня не ожидается никаких выводов по этому вопросу, только интенсивные дебаты... И я убежден, что он будет принят на этой неделе», – цитирует министра РИА Новости.

Альбарес положительно отреагировал на предложение Эстонии совершать совместные закупки оружия и боеприпасов для Украины и заявил, что Испания детально рассмотрит вопрос.

В конце 2022 года Евросоюз утвердил девятый пакет санкций, который включил в себя запрет на экспорт дронов и вещание некоторых российских телевизионных каналов. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1 386 физлиц и 171 организацию.

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США и G7 планируют ввести против России новый «крупный» пакет санкций к годовщине военной спецоперации – «приблизительно 24 февраля».