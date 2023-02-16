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Нуланд заявила о планах ввести 24 февраля крупный пакет санкций против России
Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что США и страны «Группы семи» планируют ввести против России новый «крупный» пакет санкций к годовщине военной спецоперации – «приблизительно 24 февраля». Ограничения затронут, в частности, поставки в Россию высокотехнологичного оборудования.
«Санкции будут усилены и расширены в определенных категориях, где мы были активны и раньше, в частности в ограничении поставок технологий российской оборонной промышленности, а также высокотехнологичного оборудования», – сказала замгоссекретаря (цитата по ТАСС).
Также рестрикции коснуться тех, кто помогает России обходить уже введенные ограничения и проводить спецоперацию, добавила Нуланд.
Она вновь подчеркнула, что США поддерживают борьбу Украины и заявила, что американские власти не поддержат «фальшивый мир», который даст России возможность на перевооружение.
Напомним, 24 февраля будет год, как Россия проводит военную спецоперацию на Украине, инициированную Президентом Владимиром Путиным.
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