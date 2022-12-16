ЕС утвердил девятый пакет санкций – введен запрет на экспорт дронов и вещание тв-каналов

Евросоюз утвердил девятый пакет антироссийских санкций. В частности, заморожены активы еще двух российских банков, на территории стран союза приостановлено вещание ряда российских телеканалов, расширен запрет на экспорт товаров, говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.

Под запрет на экспорт в Россию попали товары и технологии, связанные с авиацией, включая беспилотники, авиационные двигатели и детали. Также введен запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор и российский горнодобывающий сектор.

Введен запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов, а также заморозил активы еще двух российских банков.

Кроме того, Совет Европейского союза инициировал приостановку лицензий на вещание на территории ЕС телеканалов НТВ / «НТВ Мир», «Россия 1», «Рен ТВ» и «Первого канала». Приостановка лицензий предполагает, что сотрудники СМИ смогут выполнять любую деятельность кроме вещания, поясняется в документе.

Компаниям, зарегистрированным в странах ЕС, запрещено оказывать услуги по рекламе, исследованиям рынка, опросам общественного мнения, а также услуги по тестированию продукции. Помимо этого, гражданам стран ЕС запретили занимать должности в руководящих органах подконтрольных России юрлиц, в расположенных на территории РФ организациях.

Также будут расширены индивидуальные рестрикции против компаний и физлиц – кто именно попал в обновленный «черный список» пока не уточняется. Сообщалось, что ограничения затронут 68 компаний и предприятий из России.

Напомним, восьмой пакет санкций ЕС ввел в октябре. В список санкций вошли установление потолка цен при поставках российской нефти в третьи страны, экспортные и импортные ограничения, запрет на криптокошельки для россиян и другие меры.

Санкционное давление в отношении России западные страны усилили после того, как Президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине.