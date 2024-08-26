В Льорет-де-Мар прошла совместная выставка каталонских и татарских художников

В испанском городе Льорет-де-Мар прошла совместная выставка каталонских и татарских художников, рассказала «Татар-информу» президент Татаро-башкирской ассоциации Пиренейского полуострова Айсина Ахмадиева.

В Центральном экспозиционном зале города Льорет-де-Мар с 19 по 24 августа сменяя друг друга были продемонстрированы около 500 произведений. Одновременно посетители могли видеть порядка 120 работ.

Фото: Айсина Ахмадиева для «Татар-информ»

Испанских авторов (а их было около 40) на выставке представила Ассоциация художников Льорет-де-Мар. Среди них, например, Stella Oliva, Josep M. Sala, Carmen Pascual, Monse Pando, Rosa Haba. Татарские художники приняли участие в выставке благодаря Татаро-башкирской ассоциации Пиренеев.

«К выставке нам удалось собрать 15 работ татарских художников из стран бывшего Советского Союза, которые сейчас живут в Испании. Это произведения Марата Янышева и Ирека Сайфуллина, проживавших раньше в Казахстане, Альфии Карповой, переехавшей в Испанию из Латвии, и Ирека Абдршина, чье прошлое связано с Узбекистаном», – пояснила Ахмадиева.

Фото: Айсина Ахмадиева для «Татар-информ»

Ассоциация художников Льорет-де-Мар и Татаро-башкирская ассоциация Пиренейского полуострова – инициаторы и соорганизаторы выставки.

«Это первое совместное мероприятие, которое направлено на изучение и исследование интереса со стороны местных жителей и туристов к таким совместным интернациональным проектам в изобразительного искусстве. Следующие мы уже планируем на 2025 год и хотим провести их в Барселоне. А идея появилась так: ежегодно в Льорет-де-Мар местная Ассоциация художников проводит свои выставки, в этом году в июне они посетили выставку казанского фотографа Фарита Губаева, которую мы проводили в этом городе, и захотели сделать совместный проект», – сообщила собеседница.

Фото: Айсина Ахмадиева для «Татар-информ»

Она отметила, что у Татаро-башкирской ассоциации Пиренеев с выставкой было связано несколько задач: изучить интерес аудитории к произведениям не испанских и конкретно татарских художников, а также оценить потенциал выставки работ только татарских художников из трех союзов художников, зарегистрированных в Казани.