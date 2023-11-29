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В Лисичанск для полевой кухни Рустама Гатина из Челнов отправили 20 тонн продукции
Из Набережных Челнов отправили очередную партию продукции для волонтеров, которые ежедневно кормят 5 тысяч жителей Лисичанска. Общий вес гуманитарного груза составил 20 тонн. Это уже 16-я отправка, переданная подшефному городу, сообщается в телеграм-канале администрации Автограда.
По традиции в Лисичанск отправили тушенку, разные виды круп, соль и другую продукцию. Также были направлены контейнеры, ведра, запчасти для автомобилей УАЗ. Для детей с ДЦП отправили инвалидные коляски и лекарства.
Мэр города Наиль Магдеев поблагодарил всех причастных к сбору помощи и сообщил, что за все время спецоперации отправлено более 360 тонн гуманитарного груза на сумму почти 80 млн рублей.
«Мы не на словах, а на деле оказываем существенную помощь и поддержку. Более 2 млн порций приготовила команда волонтеров за это время. Недавно в Лисичанске была группа волонтеров во главе с Асей Кисловой (исполнительный директор центра лечебной педагогики „Чудо-дети“ города Набережные Челны — прим. Т-и). Они провели осмотр с группой детей с ограниченными возможностями здоровья, и в этот гуманитарный груз вложили лекарства, коляски для детей с ДЦП», — отметил руководитель города.
Напомним, в октябре прошлого года из Набережных Челнов с гуманитарной миссией в зону специальной военной операции (СВО) отправилась команда челнинского предпринимателя Рустама Гатина. Она развернула в Лисичанске полевую кухню, чтобы кормить мирных жителей подшефного Татарстану города.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения ее целей. В присоединении новых регионов к России Путин увидел следствие «общей судьбы и тысячелетней истории».
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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