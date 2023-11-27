«Там жизнь по-другому воспринимается»: Магдеев отчитался о поездке на СВО

Наиль Магдеев на деловом понедельнике рассказал о своей поездке в зону спецоперации

Фото: nabchelny.ru

«За год военнослужащие кардинально изменились»

Глава города Наиль Магдеев рассказал на деловом понедельнике в мэрии, что встречался с военнослужащими в самом начале частичной мобилизации — тогда шло боевое слаживание, комплектование вооружения. И спустя год увидел тех же самых людей, но уже совершенно другого уровня боеготовности.

«Настроение боевое, никакой растерянности в глазах командиров и рядовых нет. Я в людях немного разбираюсь. За год наши военнослужащие кардинальным образом изменились. Теперь это совсем другие люди. Возмужавшие, опытные, умеющие в боевых условиях жить, и служить, и, безусловно, выживать. Спецоперация меняет людей. Появился опыт, уверенность в разговоре, высокий боевой дух», – поделился впечатлениями мэр Автограда.

Во время служебной Магдеев передал необходимые товары, оборудование, специальные средства и приборы для военнослужащих из Татарстана. Недавно из Челнов отправили два большегруза с дорогостоящим оборудованием.

Недавно из Челнов в зону СВО отправили два большегруза с дорогостоящим оборудованием Фото: nabchelny.ru

«Вот эти два “КАМАЗа” со специальным оборудованием: прицелами и другими техническими средствами, передали из рук в руки нашим бойцам», — сказал Магдеев.

Поддержка будет продолжена и в дальнейшем, заверил он, а также поблагодарил всех причастных к сбору помощи для военнослужащих.

«Большое спасибо жителям города Набережные Челны за реальную практическую помощь. Это была моя не первая командировка в зону специальной военной операции. Мы будем находить и дальше все возможности, чтобы помогать нашим военнослужащим», — подчеркнул градоначальник.

«За год наши военнослужащие кардинальным образом изменились. Теперь это совсем другие люди» Фото: t.me/nail_magdeev

«Челны своих не бросают, это не просто красивая фраза»

Мэр отметил, что Автоград держит связь с челнинцами, которые служат в разных воинских частях ВС РФ, для составления грузов помощи. «Мы не ищем причины, ищем пути решения. Эти вопросы являются приоритетными в нашей работе. Главное — забота о людях», — заявил Магдеев.

Семьям бойцов оказывается адресная помощь, она выстроена системно — по районным администрациям.

«На передовой со мной бойцы говорили о детях и женах. Были и частные вопросы. Житейские вопросы бывают разные. Будем продолжать без каких-либо указаний, мы люди опытные, — заметил Магдеев. — Челны своих не бросают, и это не просто красивая фраза. За этой фразой стоят дела».

Градоначальник добавил, что из наших порой самых обычных поступков складывается жизнь. Накануне, в День матери, главы администраций Автограда навестили матерей погибших бойцов.

«Я, например, вчера утром спросил по поводу посещения мам наших погибших воинов в СВО. Главы районов доложили, что посетили матерей и сделали все, что нужно. Из таких поступков состоит наша с вами жизнь», — поделился Магдеев размышлениями.

«Продувает при -9 градусах насквозь»

Сегодня в зоне СВО находятся 1,5 тыс. челнинцев — часть из них в рамках Указа Президента Владимира Путина о частичной мобилизации, другие служат по контракту.

По словам Магдеева, бойцы сегодня хорошо обеспечены обмундированием и полноценным питанием. Однако военные живут в непростых условиях. Погода там неприятная, снега нет, дует пронизывающий ветер, продувает насквозь при -9. Все бойцы уже облачены в зимнее обмундирование.

«Все передают привет родным и близким, обещали скоро вернуться с победой домой», — доложил градоначальник.

Также мэр побывал в военно-полевом госпитале. «Это вообще отдельная тема, — кратко обозначил Магдеев. — Посмотрели, как проходит лечение и реабилитация наших воинов с различными ранениями».

Также мэр побывал в военно-полевом госпитале Фото: tatmsk.tatarstan.ru

«Их отцы сегодня воюют там, а мы здесь живем мирной жизнью»

В преддверии наступающего Нового года руководитель города обратился к Управлению образования, Управлению социальной защиты, к депутатам городского совета, главам администраций обратить пристальное внимание на детей военнослужащих.

«Они сегодня и наши дети. Я не оговорился. Отцы их сегодня воюют там, а мы здесь живем мирной жизнью, — высказался Магдеев. — Для детей начальных классов, средней и старшей школы, а также студентов необходимо организовать особую программу зрелищных и культурно-массовых мероприятий».

Также накануне Нового года мэр поручил проработать вопрос формирования шефской помощи для жителей и детей города Лисичанска.

Челнинских детей, чьи отцы погибли в спецоперации, руководство города также сопровождает. К поддержке присоединился руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин.

«Мы были в штаб-квартире „КАМАЗ-мастер“, были на картодроме. Многие из мальчишек выбрали картинг своим увлечением. Они загорелись, когда увидели все это дело. И таких примеров незаметной, но очень важной, нужной работы достаточно много», — отметил он.

Автоград держит связь с челнинцами, которые служат в разных воинских частях ВС РФ, для составления грузов помощи Фото: t.me/nail_magdeev

«После всех этих служебных командировок по-другому смотришь на жизнь»

В заключение Магдеев еще раз напомнил, что в первую очередь необходимо решать вопросы, связанные с темой СВО и подшефными городами. Все остальное, по его словам, вторично.

«И снег вычистим, никуда не денемся, и отопление подадим, куда необходимо, и жилые дома, и школы построим. Все это идет своим чередом, все это штатно. А вот, побывав там, я для себя в очередной раз выводы сделал. После всех этих служебных командировок по-другому смотришь на жизнь. Вся эта суета сует, она бесконечная. Вот там жизнь по-другому воспринимается. Поэтому работаем дальше в этом направлении», — заключил он.

Также во время аппаратного совещания, длившегося сегодня почти два часа, говорили об уборке снега, ремонте инфекционной больницы, обращениях граждан и Декаде инвалидов, которая стартует 1 декабря.

Специальная военная операция проводится по решению Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.