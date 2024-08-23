В Ленинском саду Казани установили новые скамейки

В Ленинском саду Казани установили 33 новые скамейки и 29 урн. Интересно, что «средства для сидения» и «ящики для мусора» сделали из переработанных материалов и металла. Видео «обновленного парка» опубликовала Дирекция парков и скверов столицы РТ.

Уточняется, что старые малые архитектурные формы нуждались в ремонте, поэтому было принято решение их демонтировать.

При этом, как анонсировали в дирекции, совсем скоро новые лежаки, скамейки и урны появятся в казанском лесопарке Лебяжье и парке «Сосновая роща».

Отметим, что «обновляют» не только парки Казани, но и пляжи за ее пределами. Так, недавно на берегу реки Свияги благоустроили новый пляж.

Видео: Дирекция парков и скверов Казани