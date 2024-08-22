На берегу реки Свияги благоустроен новый пляж

Фото: Госкомитет РТ по туризму

Летом 2024-го в Верхнеуслонском районе на берегу реки Свияги в загородном клубе For-rest Club благоустроили новый пляж. Территорию преобразили на средства субсидии национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как сообщает Госкомитет РТ по туризму, на пляже теперь есть открытая терасса для прогулок вдоль воды, оборудованные беседки с диванами и столиками.

В сообщении отмечается, что новый пляж станет прекрасным местом, где можно будет провести последние летние деньки, искупаться в реке Свияге и просто насладиться «тишиной и свежим воздухом, убежав от городской суеты».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию«, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».