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Общество
13 октября 2022  15:49

В лениногорской школе открыли бюст Героя России Дамира Исламова

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В лениногорской школе открыли бюст Героя России Дамира Исламова
Фото: пресс-служба мэрии Лениногорского района.

В общеобразовательной школе №6 Лениногорска открыли бюст Героя России старшего лейтенанта Дамира Исламова, которому сегодня исполнилось бы 26 лет. Об этом сообщает пресс-служба Лениногорского района.

Бюст Дамира Исламова был изготовлен по заказу Казанского танкового училища — офицер был его воспитанником. Решение установить бюст на территории школы приняли общественники и депутаты муниципалитета.

Участие в церемонии открытия приняли глава Лениногорского района, сотрудники исполкома и военного комиссариата, родные, друзья и одноклассники офицера, представители общественных организаций, руководители предприятий и ветераны боевых действий.

Ко всем собравшимся обратился глава района Рягат Хусаинов. По его словам, сейчас Вооружённые силы России выполняют благородную миссию, предотвращая угрозу большой войны и защищая мирных жителей Донбасса. 

На митинге также выступили директор школы №6 Ирина Никифорова, ветеран боевых действий подполковник в отставке Илья Мишин, сестра Дамира Исламова Регина, близкий друг и одноклассник Ренат Шаймухаметов.

Все ораторы были уверены, что именно на таких примерах мужества и истинного героизма, как действия Дамира Исламова, необходимо воспитывать подрастающее поколение.

В завершение мероприятия его участники возложили цветы к бюсту героя. В память о нем состоялась минута молчания.

Звание Героя России старший лейтенант Дамир Исламов получил посмертно в марте этого года. Офицер погиб 7 марта в ходе специальной военной операции на Украине. Танк, которым он командовал, уничтожил четыре машины противника. Однако в ходе боя машина Исламова была подбита, и экипаж погиб. Бюст в честь Героя России установлен и на территории Казанского танкового училища.
#лениногорский район
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