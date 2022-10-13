В лениногорской школе открыли бюст Героя России Дамира Исламова
В общеобразовательной школе №6 Лениногорска открыли бюст Героя России старшего лейтенанта Дамира Исламова, которому сегодня исполнилось бы 26 лет. Об этом сообщает пресс-служба Лениногорского района.
Бюст Дамира Исламова был изготовлен по заказу Казанского танкового училища — офицер был его воспитанником. Решение установить бюст на территории школы приняли общественники и депутаты муниципалитета.
Участие в церемонии открытия приняли глава Лениногорского района, сотрудники исполкома и военного комиссариата, родные, друзья и одноклассники офицера, представители общественных организаций, руководители предприятий и ветераны боевых действий.
Ко всем собравшимся обратился глава района Рягат Хусаинов. По его словам, сейчас Вооружённые силы России выполняют благородную миссию, предотвращая угрозу большой войны и защищая мирных жителей Донбасса.
На митинге также выступили директор школы №6 Ирина Никифорова, ветеран боевых действий подполковник в отставке Илья Мишин, сестра Дамира Исламова Регина, близкий друг и одноклассник Ренат Шаймухаметов.
Все ораторы были уверены, что именно на таких примерах мужества и истинного героизма, как действия Дамира Исламова, необходимо воспитывать подрастающее поколение.
В завершение мероприятия его участники возложили цветы к бюсту героя. В память о нем состоялась минута молчания.