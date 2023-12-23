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В Лаишевском районе появится новый детсад за 445 млн рублей
В селе Малые Кабаны Лаишевского района построят детский сад на 260 мест. Стоимость работ оценивается в почти 445 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок.
Объект должен быть сдан до 1 декабря 2024 года. Подрядчику предстоят общестроительные работы, проведение инженерных коммуникаций, установка наружного освещения, поставка комплекта технологического оборудования, строительство и электроснабжение котельной, работа с наружными сетями водоснабжения, канализации, теплосетями, газопроводом, благоустройство и озеленение территории, пуско-наладочные и другие работы.
Работы профинансируют из бюджета Татарстана.
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