В Лаишево отметили 281-летие со дня рождения Гавриила Державина

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Лаишеве у городского Дома культуры прошел праздничный концерт к 281-летию со дня рождения Гавриила Державина. Организаторы постарались объединить в одном событии поэзию, юриспруденцию и напоминание об объявленном в России Годе семьи.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Мероприятие традиционно началось с возложения цветов к бюсту поэта. Под музыку Чайковского в сопровождении двух юнармейцев представители Министерства культуры РТ и Министерства юстиции РТ, администрации Лаишевского района Татарстана и творческой интеллигенции, чтобы почтить память Гавриила Романовича Державина, уроженца села Сокуры, великого поэта и первого министра юстиции Российской империи.

«Обязанностью органов власти и институтов гражданского общества является обеспечение условий для спокойной жизни и успешного развития, в том числе с правовой стороны. Этому учит нас великое наследие Державина», —поделился своим пониманием классика министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

Ключевым событием всей программы стало вручение Державинской премии доктору юридических наук, главному научному сотруднику Научно-исследовательского института цифровых технологий и права, профессору Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова Ильдару Бегишеву. Его работа посвящена уголовно-правовому регулированию робототехники. Это один из немногих в Татарстане и по всей России юристов, всерьез занимающихся вопросами присутствия высоких технологий в правовом поле.

Сейчас Бегишев занят созданием проекта международной конвенции по регулированию высоких технологий в военной сфере. Посвятив юридическим наукам всю жизнь и написав множество монографий, он, по его собственным словам, намерен довести проект до позитивного финала. В следующем году Державинская премия будет присуждаться за достижения в области литературы.

«Нам нужно обуздать технологии. Юристы должны научиться их регулировать и обеспечить безопасное внедрение в общество и государство. Если они не будут безопасными, тогда какой смысл их внедрять?» — подчеркнул в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Ильдар Бегишев.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Еще одним событием, приуроченным ко дню рождения Державина, стал традиционный праздник поэзии. Заместитель председателя Союза писателей РТ Ильсияр Иксанова вручила благодарственные письма от имени всего писательского сообщества Татарстана за заслуги в области культуры директору Музея Лаишевского края Фариде Муртазиной, актеру Казанского ТЮЗа Михаилу Меркушину, литературному критику Альфие Галимуллиной и другим деятелям культуры.

«С каждым годом фестиваль развивается, и каждый год мы находим изюминку. В этом году ей стал юбилей оды Гавриила Державина „Бог“», — заметила Ильсияр Иксанова.

В память о прошедшем Дне семьи, любви и верности артисты прочитали стихотворения великих поэтов России, посвященные любви. Еще одним эпизодом литературного мероприятия стало награждение победителей районного конкурса поэзии «Старик Державин нас заметил...».

Ведущим голосом концертной программы стал солист Татарской филармонии Дмитрий Босов. На импровизированной сцене рядом с бюстом Державина также выступили Михаил Меркушин, поэтический театр «Диалог» под руководством Ольги Левадной, исполнители Айсылу Нуруллина, Владимир Васильев и другие. Финалом мероприятия стало выступление ансамблей «Каравон» и «Русская душа».

О сегодняшних торжествах по случаю 281-летия со дня рождения Гавриила Державина, прошедших в Казани, можно прочитать в материале «Татар-информа».