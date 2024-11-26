В Кырлае стартовала реставрация дома Сагди, в котором жил Тукай

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

В деревне Новый Кырлай Арского района Татарстана организована реставрация памятника деревянного зодчества «Усадьба крестьянина Сагди, где в 1892–1895 годах жил поэт Габдулла Тукай». Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объекта культурного наследия.

Дом представляет собой одноэтажное бревенчатое строение, возведенное в традиционном стиле татарских крестьян конца XIX века. Окна здания украшены резными наличниками с орнаментом. Усадьба включает жилые помещения, хозяйственные постройки и внутренний дворик.

Работы на объекте культурного наследия организованы в преддверии 140-летия со дня рождения классика татарской литературы. В детстве Габдулла Тукай провел в доме крестьянина Сагди Салихова около трех лет, что в значительной степени повлияло на формирование его личности и творческого пути. Этот дом стал символом связи поэта с его корнями и народом, что делает его особенно значимым для татарской культуры, заметили в ведомстве.

Уже отремонтирована кровля, обустроена каменная отмостка, заменены внутренние системы жизнеобеспечения (электроснабжение, отопление), отреставрирован сруб, заменены окна, покрашены фасады, проведена работа по внутреннему отделочному слою полов.

В дальнейшем предполагается благоустроить прилегающую территорию и установить наружное освещение. Завершить работы планируется в 2025 году, а в апреле 2026-го состоятся праздничные мероприятия.

По данным председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина, всего в Татарстане насчитывается более 100 объектов культурного наследия — памятников деревянного зодчества. В рамках специальной госпрограммы, направленной на сохранение и восстановление этих объектов, под контролем комитета в прошлом 2023 году были отреставрированы два памятника деревянной архитектуры.

Программа также способствует возрождению традиционного деревянного ремесла, что играет важную роль в духовном и культурном развитии республики, добавил Гущин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане за 135 млн рублей отреставрируют Литературно-мемориальный музей Тукая и Усадьбу крестьянина Сагди. Изначально планировалось, что работы завершат уже к 1 декабря.