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В Татарстане за 135 млн рублей отреставрируют два музея, связанные с Тукаем
В Татарстане проведут ремонтно-реставрационные работы в зданиях двух объектов культурного наследия, связанных с поэтом Габдуллой Тукаем. Стоимость работ составляет 135,4 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
Подрядчику нужно провести реставрацию до 1 декабря. Первый объект, указанный в проекте контракта, — это Литературно-мемориальный музей Тукая, второй — Усадьба крестьянина Сагди, где в 1892-1895 годах жил поэт. Оба ОКН расположены в селе Новый Кырлай Арского района. Проекты, помимо непосредственно ремонта, включают приобретение мебели, оборудования и инвентаря. Также подрядчик возьмет на себя благоустройство территории.
Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана, источником финансирования — бюджет республики.
Фото: © «Татар-информ»
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