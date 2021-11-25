В Кузбассе при спасательной операции в шахте «Листвяжная» пропало звено горноспасателей

В Кузбассе пропала группа горноспасателей, проводивших спасательные работы на шахте «Листвяжная». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС России.

«Около 15 часов отделение горноспасателей, которые проводили спасательную операцию на дальнем рубеже, перестало выходить на связь, — сообщили в ведомстве. — Организованы их поиски».

По данным источника агентства в экстренных службах, звено состоит из шести человек.

Напомним, сегодня в 04.30 по московскому времени в пгт Грамотеинский (город Белово) произошло задымление на шахте. Согласно последним данным МЧС России, под землей находились 285 человек. Погибли 11 человек, госпитализировано 38. О состоянии госпитализированных горняков ранее рассказала главврач Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Оксана Черникова.

Ранее во время встречи с сербским коллегой Президент России Владимир Путин отметил, что ситуация не становится легче, существует опасность и для самих спасателей.