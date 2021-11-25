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Здоровье
25 ноября 2021  18:13

Врач рассказал о состоянии пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» горняков

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Горняки, госпитализированные после аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, находятся в стабильном состоянии. Их жизням ничего не угрожает, сообщила ТАСС главврач Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Оксана Черникова.

Сегодня в 04.30 по московскому времени в пгт Грамотеинский (город Белово) произошло задымление на шахте. Согласно последним данным МЧС России, под землей находились 285 человек. Погибли 11 человек, госпитализировано 38. В регионе объявлен трехдневный траур.

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