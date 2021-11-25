Путин о взрыве на шахте в Кузбассе: «Надеемся, что удастся спасти как можно больше людей»

Президент России Владимир Путин на встрече с сербским коллегой Александром Вучичем назвал большой бедой трагедию на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Глава государства отметил, что ситуация не становится легче, кроме того, существует опасность и для самих спасателей.

«Я мысленно с ними. Уже несколько раз разговаривал с губернатором и руководителем спасательных служб, они делают все возможное», — приводит слова Владимира Путина телеграм-канал RT.

Александр Вучич выразил соболезнования в связи с произошедшей трагедией. По последним данным, 11 человек погибли, 60 пострадали. В регионе объявлен трехдневный траур.