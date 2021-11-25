В результате пожара на шахте в Кузбассе погибли 11 человек

Во время пожара, случившегося на «Листвяжной» шахте в Кемеровской области, погибли минимум 11 человек. Спасательная операция продолжается, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сегодня, 25 ноября, в 5.08 по московскому времени в Сибирское управление Ростехнадзора поступило сообщение о задымлении в шахте, расположенной в Беловском районе, и последовавшем за этим взрыве.

Причиной трагедии стало возгорание угольной пыли в вентиляции, в результате чего по всей шахте распространился дым.

Всего, по данным экстренных служб, пострадали, но выжили 46 рабочих. «По последним имеющимся данным, пострадали 46 человек. Из них двое [находятся] в тяжелом состоянии, 44 человека — в состоянии средней и легкой степени тяжести», — рассказал собеседник агентства.

Власти Кузбасса заявили, что всем родственникам погибших и пострадавшим будет оказана поддержка. Решение о том, в какой форме окажется выражена эта помощь, примут после окончания спасательной операции.