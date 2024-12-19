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В Курской области уничтожено больше бронетехники ВСУ, чем за весь прошлый год — Путин
Количество подбитой техники в Курской области сопоставимо с цифрами за весь прошлый год в зоне СВО, заявил Президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с большой ежегодной пресс-конференцией.
«В Курской области нашими ребятами уничтожено больше бронетехники ВСУ, чем на всей линии боевого соприкосновения за весь прошлый год», — сказал глава государства.
Ведущий добавил, что в российском регионе сегодня находится «самое большое кладбище натовской техники».
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
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