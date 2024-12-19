«Итоги года с Владимиром Путиным»: первые заявления российского президента

Президент России Владимир Путин сегодня подводит итоги уходящего года в рамках прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией. В своем выступлении глава государства затронул ряд важных аспектов жизни российского общества.





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Об экономике

Владимир Путин заявил, что в России экономическая ситуация устойчивая.

«Мы развиваемся несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас. В прошлом году, как известно, у нас рост экономики был 3,6%. В этом году будет 3,9%, а может быть и 4%», – сказал глава государства. Соответственно, за два года экономический рост составил 8%.

Также, по словам российского лидера, РФ «ставят по объему экономики на первое место в Европе и четвертое в мире, но «заснуть» на этом показателе нельзя». Он отметил, что Россия должна сохранить набранный темп и качество экономики.

«Мы обогнали еще в прошлом году ФРГ и в этом году обогнали Японию. Но, понимаете, это не такой показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться. Нет, конечно. Все развивается, все активно движется вперед. Если еврозона заснула, то есть другие центры мирового развития - они двигаются вперед. Да и в еврозоне, и в Штатах ситуация тоже меняется», – сказал Путин.

О росте зарплат

Также Президент затронул тему роста заработных плат в стране.

«Зарплаты в России в этом году выросли на 9% в реальном выражении», – сказал Путин.

Экономический рост в РФ, по словам главы государства, во многом обусловлен укреплением суверенитета. Он добавил, что утрата суверенитета приводит к потере государственности.

«Суверенитет должен быть в сердце людей», – отметил российский лидер.

Говоря об уходе зарубежных компаний с российского рынка, по его словам, позитивно отразился на отечественном бизнес-сообществе.

«Уход иностранных компаний из России подтолкнул российский бизнес», – подчеркнул Путин.

Российский лидер затронул и тему инфляции, которую он назвал «тревожным сигналом». По его словам, в текущем году она находится на уровне 9,3%.

«Доходы россиян росли быстрее, чем товарная масса», – сказал глава государства.

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О росте цен

Рост цен в стране Путин объяснил тем, что предложение в экономике не успевает за спросом. Но он выразил уверенность, что Россия справится с этим.

«Рост цен – вещи плохая, но в целом, надеюсь, мы можем справиться», – отметил глава государства.

Он сообщил, в частности, что в стране потребление мяса выросло вдвое.

«Потребление мяса в России выросло в два раза, до около 80 кг на человека, а в мире - 42 кг», – добавил Путин.

О безработице

Также российский лидер сообщил о рекордно низком уровне безработицы в стране.

«Есть и другие показатели, которые в целом являются, мягко говоря, удовлетворительными. Ну, во-первых, один из таких серьезных показателей для всех стран мира, для всех экономик – это уровень безработицы. Она у нас находится на рекордно низком уровне – 2,3%. Такого никогда вообще не было», – отметил Путин.

Глава государства, комментируя ситуацию в стране, подчеркнул, что, когда все стабильно и спокойно, начинается застой.

«Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха: все свистит у виска - и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят, так нам страшно», – добавил российский лидер.

Об СВО

Путин заявил о продвижении российских военнослужащих по всей линии фронта.

«Российские войска возвращают территорию квадратными километрами», – сказал Президент.

Он отметил, что регулярно общается с бойцами, они передают главе государства сувениры и шевроны. Глава государства продемонстрировал копию боевого знамени 155-й бригады Морской пехоты, которую ему подарили военнослужащие.

Путин отметил героизм российских бойцов на фронте, пожелал им удачи, победы и возвращения домой. По его словам, армия движется к решению первостепенных задач. Глава государства добавил, что возможности ВС РФ возрастают.

Об освобождении Курской области

Глава государства заверил, что российский войска выбьют ВСУ с территории Курской области. Но конкретных дат он называть не стал.

Путин отметил, что разрушенные объекты в Курской области будут восстановлены.

«Пострадавшие жители Курской области получат все, что им причитается», – сказал российский лидер.

Подведение итогов главой государства продолжается. Напомним, в прошлом году совмещенный формат прямой линии и большой пресс-конференции продолжался 4 часа и 4 минуты.