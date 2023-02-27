В Курской области из-за обстрелов без света остались десять населенных пунктов

Сегодня в Курской области из-за обстрелов без электричества остались в общей сложности десять населенных пунктов, находящихся неподалеку от границы. Об этом рассказал руководитель региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Сначала глава области сообщил об обстреле приграничных территорий Кореневского и Суджанского районов. Никто не пострадал, однако в Суджанском районе в результате оказалось нарушено энергоснабжение восьми населенных пунктов.

Позднее оказался обстрелян и Глушковский район. Там тоже никто не пострадал, но «поселок Теткино и село Попово-Лежачи обесточены». Повреждения должны быть устранены в ближайшее время, уточнил губернатор.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого, 2022 года, граничащие с этой страной регионы, особенно Курская и Белгородская области, регулярно подвергаются обстрелам.

Из-за этого в приграничных субъектах Федерации бессрочно введен «желтый» (высокий) уровень террористической угрозы. Помимо этого, осенью глава государства установил средний уровень реагирования на территории Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.