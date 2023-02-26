В Курской области одно село осталось без света после обстрела ВСУ

Украинские военные несколько раз за день обстреляли территорию Курской области – пострадавших не зафиксировано, однако один населенный пункт остался без света. Об этом губернатор Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.

«Прилеты зафиксированы в Кореневском и Глушковском районах. Пострадавших и повреждений в населенных пунктах нет. Но из-за обстрелов прервана подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района», – рассказал руководитель региона.

Он добавил, что аварийные бригады приступили к срочному ремонту.