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В Курбан-байрам общественный транспорт Казани начнет курсировать в 2 часа ночи
В столице Татарстана общественный транспорт 16 июня в связи с празднованием Курбан-байрама начнет курсировать в 2 часа ночи. Об этом сообщает Комитет по транспорту Казани.
Ранний выход на линию будет вызван тем, что праздничные богослужения по случаю Курбан-байрама во всех мечетях столицы республики начнутся в 3 часа ночи.
Для перевозки верующих горожан в необычное время начнут работать автобусные маршруты №6, 10, 15 и 30, а также троллейбусный маршрут №2.
Подробнее о предстоящем религиозном празднике читайте в материале Курбан-байрам 2024: что обязательно должен сделать каждый мусульманин.
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