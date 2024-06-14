В Курбан-байрам общественный транспорт Казани начнет курсировать в 2 часа ночи

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В столице Татарстана общественный транспорт 16 июня в связи с празднованием Курбан-байрама начнет курсировать в 2 часа ночи. Об этом сообщает Комитет по транспорту Казани.

Ранний выход на линию будет вызван тем, что праздничные богослужения по случаю Курбан-байрама во всех мечетях столицы республики начнутся в 3 часа ночи.

Для перевозки верующих горожан в необычное время начнут работать автобусные маршруты №6, 10, 15 и 30, а также троллейбусный маршрут №2.

Подробнее о предстоящем религиозном празднике читайте в материале Курбан-байрам 2024: что обязательно должен сделать каждый мусульманин.