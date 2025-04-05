В Культурном центре имени Пушкина в Казани прошел «Тотальный диктант»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ежегодная акция «Тотальный диктант» прошла сегодня в казанском Культурном центре имени А. С. Пушкина. Для проведения акции здесь задействовали сразу два зала, а диктовали текст генеральный директор «БИМ-радио» Илона Зинатова и ведущая новостей телеканала «Татарстан 24», ведущая и режиссер строительной программы «Pro ремонт», а также блогер Динара Вургафт.

Перед началом диктанта для собравшихся организовали небольшой поэтический сюрприз – прозвучало несколько стихотворений Марии Петровых. Помимо этого, собравшимся также немного рассказали о биографии этой поэтессы.

Кроме того, в фойе культурного центра любой желающий мог проверить свою грамотность и начитанность с помощью различных конкурсов и активностей: сопоставить стих и автора, найти и исправить ошибку в слове и многое другое.

Автором текста для диктанта под названием «В поисках чудесного» в этом году стала писательница, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат почетного диплома Международной премии имени Андерсена Марина Москвина.

В этом году «Тотальный диктант» организован на шести континентах земного шара. В России к акции присоединились жители более 900 населенных пунктов. Также проверить свое знание русского языка можно было в 80 городах 50 зарубежных стран.