Стали известны главные нововведения в проведении «Тотального диктанта – 2025» в РТ

5 апреля традиционно состоится Международная просветительская акция «Тотальный диктант», которая не первый год проводится в Республике Татарстан. Нововведения в этом году коснутся тест-квеста TruD и проекта «Недиктант.Дети», а также многого другого. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщил координатор акции «Тотальный диктант» Сергей Чуманов.

Организаторы акции «Тотальный диктант» анонсировали ряд нововведений на 2025 год. Текст диктанта в этом году написала писательница, сценарист, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат Международного Почетного диплома Андерсена, телеведущая и журналистка Марина Москвина.

«В этом году детям от 1-го до 7-го класса будет предложен новый пробный формат – тест из 20 вопросов, основанный на тексте писательницы Марины Москвиной. Также введен новый формат теста TruD, где ответы на вопросы складываются в высказывание известной личности. Эти изменения направлены на расширение аудитории и повышение интереса к грамотности среди молодежи и детей», – пояснил региональный координатор Международной просветительской акции по русскому языку «Тотальный диктант» в РТ Сергей Чуманов

Координатор акции также упомянул, что впервые диктором акции «Тотальный диктант» станет известный стендап-комик Павел Дедищев, он продиктует текст на площадке ПАО «Казаньоргсинтез».

Диктант можно будет написать в библиотеках, вузах, культурных центрах, музеях и других местах, более 50 из них будут открыты для всех желающих. Новости об акции и дополнительную информацию организаторы будут публиковать в группе «ВКонтакте».

Организуют акцию в Татарстане Русское национально-культурное объединение РТ и Региональная молодежная общественная организация «Центр культур и диалога» республики при поддержке Минмолодежи РТ, Минобрнауки Татарстана, Минкульта Республики Татарстан, «Казаньоргсинтеза» (входит в группу СИБУР) и первой казанской радиостанции «БИМ-радио».