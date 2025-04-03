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Культура 3 апреля 2025 14:19

Названы основные ошибки, которые допускают участники при написании «Тотального диктанта»

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С приближением Международной просветительской акции «Тотальный диктант», которая пройдет 5 апреля на более чем 1000 площадках по всей Республике Татарстан, организаторы перечислили основные ошибки, которые часто допускают участники в диктанте. В основном ошибки касаются пунктуации, наречий и многого другого. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщила Руководитель филологического совета Тотального диктанта в РТ Ирина Александровская.

«Наиболее распространенные трудности связаны с написанием наречий, причастий с приставкой "не" и пунктуацией. Участники часто путают слитное и раздельное написание причастий, а также испытывают сложности с использованием двоеточий и тире. У участников всегда имеются определенные сложности, но в последние два года писатели подготавливают тексты непосредственно к диктанту. Они учитывают все нюансы и стараются подойти ближе к традиционному диктанту во избежание вариативности ответов», – отметила руководитель филологического совета «Тотального диктанта» в Республике Татарстан, председатель Русского национально-культурного объединения Республики Татарстан Ирина Александровская.

Чтобы избежать распространенных ошибок, организаторы рекомендуют внимательно повторить правила русского языка и подготовиться к диктанту заранее.

Напомним, что диктант можно будет написать в библиотеках, вузах, культурных центрах, музеях и других местах, более 50 из них будут открыты для всех желающих. Новости об акции и дополнительную информацию организаторы будут публиковать в группе «ВКонтакте».

Организуют акцию в Татарстане Русское национально-культурное объединение РТ и Региональная молодежная общественная организация «Центр культур и диалога» республики при поддержке Минмолодежи РТ, Минобрнауки Татарстана, Минкульта Республики Татарстан, «Казаньоргсинтеза» (входит в группу СИБУР) и первой казанской радиостанции «БИМ-радио».

#тотальный диктант
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