В Кукморском районе Татарстана снят карантин по бешенству животных
В поселке Жилой Рудник Кукморского района Татарстана отменен карантин по бешенству животных после проведения всех противоэпизоотических мероприятий. Соответствующий указ подписал Президент республики Рустам Минниханов.
«Отменить ограничительные мероприятия (карантин), установленные в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных на территории детской игровой площадки по улице Строительная, дом 7 Б, поселка Жилой Рудник в Большекукморском сельском поселении Кукморского муниципального района», – говорится в документе.
Кроме того, карантин снят с территории в радиусе километра от границ эпизоотического очага в поселке Жилой Рудник.
Ограничения перестали действовать через 60 дней после уничтожения последнего трупа больного животного.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в хозяйстве Калмиинского сельского поселения Тукаевского района Татарстана установлен карантин по бешенству животных.