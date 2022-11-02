В Кукморском районе Татарстана снят карантин по бешенству животных

В поселке Жилой Рудник Кукморского района Татарстана отменен карантин по бешенству животных после проведения всех противоэпизоотических мероприятий. Соответствующий указ подписал Президент республики Рустам Минниханов.

«Отменить ограничительные мероприятия (карантин), установленные в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных на территории детской игровой площадки по улице Строительная, дом 7 Б, поселка Жилой Рудник в Большекукморском сельском поселении Кукморского муниципального района», – говорится в документе.

Кроме того, карантин снят с территории в радиусе километра от границ эпизоотического очага в поселке Жилой Рудник.

Ограничения перестали действовать через 60 дней после уничтожения последнего трупа больного животного.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в хозяйстве Калмиинского сельского поселения Тукаевского района Татарстана установлен карантин по бешенству животных.