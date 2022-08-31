На детской площадке в Кукморском районе выявлен очаг бешенства

На детской игровой площадке в поселке Жилой Рудник Кукморского района Татарстана обнаружен очаг бешенства животных. В населенном пункте введен карантин, соответствующий указ подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

Карантинные ограничения вводятся «на отдельной территории Большекукморского сельского поселения». Площадка, на которой заметили больное животное, расположена рядом с домом №7б по улице Строительная. Именно здесь в середине августа бродячая собака напала на троих детей. По этому факту возбуждено уголовное дело, о чем сообщал «Татар-информ».

Неблагополучной признана территория в радиусе одного километра от эпизоотического очага. На время действия ограничений в эпизоотическом очаге запрещено лечить больных, восприимчивых к бешенству животных. Кроме того, под запретом ввоз и вывоз оттуда восприимчивых животных (за исключением вакцинированных против бешенства не ранее чем за 179 дней до этого), их перемещение и перегруппировка.

На неблагополучной территории запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием восприимчивых животных, а также их вывоз. Помимо прочего, там нельзя ловить для зоопарков диких животных, восприимчивых к бешенству.

Карантинный режим будет снят лишь тогда, когда пройдут 60 дней с момента убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного или уничтожения тела последнего заболевшего животного.