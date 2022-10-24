В хозяйстве Тукаевского района Татарстана введен карантин по бешенству животных

В хозяйстве Калмиинского сельского поселения Тукаевского района Татарстана установлен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал Президент республики Рустам Минниханов.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных на территориях эпизоотического очага и неблагополучного пункта», – говорится в документе.

Заболевание выявлено в личном подсобном хозяйстве, расположенном по улице Жемчужная, 27 в деревне Кырныш. Неблагополучным пунктом определена территория в радиусе 1,5 километра от границ эпизоотического очага.

В эпизоотическом очаге запрещено лечить больных животных, ввозить и вывозить восприимчивых животных, кроме вакцинированных против бешенства. Территорию не могут посещать посторонние, за исключением специалистов ветслужбы. Запрещается также проводить ярмарки и другие мероприятия, связанные с перемещением животных, отлавливать диких животных для вывоза в зоопарки.

Карантин может быть снят через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного.