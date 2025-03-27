В Кукморе прошел районный ифтар с участием родных и близких бойцов СВО

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

В Кукморе прошел районный ифтар, собравший хазратов, абыстаев, а также родных и близких бойцов, погибших в ходе спецоперации. Это событие стало важным моментом сплочения людей в трудное время.

Месяц Рамадан – священный период для мусульман, продолжающийся в течение девятого месяца исламского календаря. Каждый год в этот период в Кукморе проводится традиционный районный ифтар, объединяющий верующих.

Имам-хатыйб Кукморского района Радиф хазрат Тимергалиев подчеркнул важность этого времени.

«Месяц Рамадан вдохновляет нас на совершение добрых дел. Пусть в будущем Аллах дарует нам возможность вновь встретить этот благословенный месяц. Сегодня на мероприятии присутствуют хазраты, абыстаи, а также родные и близкие бойцов, отдавших свои жизни в ходе специальной военной операции», – сказал он.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Глава Кукморского района Сергей Димитриев в своем выступлении также затронул тему СВО, выразив слова благодарности и поддержки семьям погибших.

«В настоящее время наша страна переживает сложные времена. Однако, несмотря на это, мы остаемся едиными и сильными. Наши защитники сражаются за мирное будущее, и мы не должны забывать тех, кто отдал свою жизнь. Выражаю глубокие соболезнования их родным и близким и желаю им терпения», – произнес руководитель района.

Ифтары также проводятся в мечетях различных населенных пунктов района, что подчеркивает духовное единство мусульман. Жительница села Большой Сардек Рамзия Хусаинова рассказала о традициях ифтара в своем селе.

«У нас многие жители соблюдают пост и посещают таравих. Некоторые устраивают ифтары у себя дома. Мы планируем организовать ифтар в нашей мечети», – поделилась женщина.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.