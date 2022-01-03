В Кукморе создали самую большую снежную фигуру тигра в Татарстане

В Татарстане продолжается негласное состязание на самую большую и красивую снежную скульптуру. В честь символа 2022 года в Кукморе появилась снежная фигура тигра, которая, как утверждает ее создатель, является самой большой в республике. Об этом сообщается в официальном паблике Кукмора в Instagram.

Ее создателем выступил мастер Марсель Садыков из села Большой Кукмор. Он поделился, что на работу ушло три-четыре дня.

Высота скульптуры составляет 5,7 метра, ширина — 6,2, длина — 16,2. Чтобы ее соорудить, понадобилось 180 кубометров снега и спецтехника.

Увидеть такую фигуру можно возле Кукморского краеведческого музея. Жители и гости Кукмора положительно отреагировали на нового снежного питомца района. «Тигр охраняет Кукмор», «Чем-то на Акеллу смахивает», «Просто шэп», — написали они.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Зеленодольске слепили 9-метровую снежную фигуру тигра, а в Бавлах появилась одна из самых крупных снежных фигур барса в Татарстане.