В Зеленодольске слепили 9-метровую снежную фигуру тигра

Яркий символ года — снежная фигура тигра появилась в поселке Мирный в Зеленодольском районе Татарстана. Ее высота составляет около 3,5 метра, а длина — девять метров. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в администрации муниципалитета.

Рядом с представителем семейства кошачьих также появилась надпись «С Новым годом 2022» на полосатом оранжево-черном фоне.

В прошлом году на этом же месте красовался Бык примерно таких же размеров — 4,5 метра в высоту и 9 метров в длину.

«Появление снежных фигур стало для Зеленодольска традицией. Их появление инициировал глава района Михаил Афанасьев», — рассказали агентству в администрации.

В социальных сетях уже появились первые фотографии с главным символом наступившего года. Местным жителям тигр пришелся по душе.

«Не ищите таланты. Они у нас в Зеленодольске. Спасибо за тигра. С Новым годом!», «Класс, уже очередь для фото», «Молодцы! Спасибо за тигра! С Новым годом, зеленодольцы!» — пишут жители района.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Бавлах появилась одна из самых крупных снежных фигур барса в Татарстане.