В Бавлах появилась одна из самых крупных снежных фигур барса в Татарстане — ее высота составляет 5,5 метров. Скульптуру создавал бывший начальник отдела градостроительства и архитектуры города Бавлы Айдар Валиев. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил создатель фигуры.

«Барс вырезался 10 дней по 15 часов, — поделился подробностями Айдар Валиев. — Идея принадлежит Бакирову Данияру Ленаровичу — руководителю гориспалкома города Бавлы».

Скульптура располагается на центральной площади Бавлов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на площади Дворца молодежи в Бугульме появился трехметровый тигр Тагир. Его высота составляет 3 метра.