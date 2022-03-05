В Крыму с 7 марта отменят QR-коды

С 7 марта в Крыму прекращается действие QR-кодов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram.

«В связи с изменениями в указе о режиме повышенной готовности с 7 марта без предъявления QR-кодов посетители будут допускаться на объекты общепита, в салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, объекты спорта, на экскурсии и массовые спортивные мероприятия», – написал он.

Губернатор также отметил, что общепит теперь сможет работать без ограничений по времени.

Из-за коронавируса с октября 2021 года для посещения общественных мест всем жителям требовался сертификат о вакцинации или перенесенной в последние 6 месяцев болезни.

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 8 февраля 2022 года власти региона отменили режим QR-кодов при посещении торговых центров, а также самоизоляцию для граждан старше 60 лет.

Москва ранее также отменила обязательную проверку сертификатов вакцинации и ограничения в сфере культуры и спорта.

В Татарстане режим QR-кодов перестал действовать с 21 февраля. По словам Президента республики Рустама Минниханова, отменить его удалось благодаря формированию коллективного иммунитета и, соответственно, снижению числа выявляемых заболевших.