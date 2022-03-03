В Москве отменили QR-коды и ограничения в спортивной и культурной сферах

Москва вводит послабления антиковидных ограничений. Так, сегодня здесь перестал действовать режим QR-кодов и ограничения в сфере культуры и спорта. Об этом со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина сообщают «Известия».

«Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий», — заметил он.

Также с 3 марта в городе перестает действовать режим самоизоляции для жителей от 60 лет и с хроническими заболеваниями. Теперь он является рекомендательным. Помимо этого, в ближайшие дни возобновится работа кружков и секций программы «Московское долголетие» для пенсионеров.

Собянин отметил, что послабления связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве: снижается и число новых случаев, и количество госпитализаций.

Напомним, что в Татарстане режим QR-кодов перестал действовать с 21 февраля. По словам Президента республики Рустама Минниханова, отменить его удалось благодаря формированию коллективного иммунитета и, соответственно, снижению числа выявляемых заболевших.